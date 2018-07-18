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Ярослав Шило в паре с россиянином Михаилом Елгиным вышли в полуфинал турнира в Астане

В четвертьфинале теннисисты переиграли Дэвида Гезу и Хироки Морию 6:3, 6:3. Егор Герасимов здесь же не сумел выйти в четвертьфинал одиночного разряда. Белорус уступил австрийцу Юрию Родионову 5:7, 2:6. 

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