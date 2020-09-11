"Йокерит" уходит на 14-дневный карантин

Хоккейный клуб "Йокерит" не сыграет в пяти ближайших матчах КХЛ, начиная с сегодняшнего, который должен был состояться против "Ак Барса". А игроки финской команды помещены на 14-дневный карантин. Об этом сообщает Twitter "Йокерита". Ранее стало известно, что матч "Динамо" (Рига) - "Нефтехимик", который должен был состояться сегодня, также перенесен. После прилета в Ригу хоккеисты "Нефтехимика" прошли обязательные экспресс-тесты на коронавирус. У семи игроков выявлены первично положительные результаты. Перед вылетом в Ригу нижнекамский клуб провел матч с "Йокеритом", который завершился победой финского коллектива со счетом 6:0.