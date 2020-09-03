"Йокериту" засчитано техническое поражение

О том, как ведут себя "мирные протестующие". Об их методах и очередных фактах давления, только уже в международном - спортивном масштабе.



Хоккейное минское "Динамо" сегодня должно было стартовать в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В гости на "Минск-Арену" собирался финский "Йокерит" На матч продали билеты и теперь их вынуждены возвращать. Команда из страны Суоми не прилетела.



Как выяснилось, хоккеистов финской команды начали травить и запугивать - в итоге им пришлось отменить вылет, пусть и ценой технического поражения со штрафом.



Таким образом, иностранные спортсмены теперь встали в один ряд с артистами и журналистами как жертвы буллинга. Напомним, в связи с политической ситуацией в Беларуси многие медийные и не только люди столкнулись с откровенными угрозами в свой адрес. Вот такие "мирные перемены".





"Йокерит" не прилетел на матч с минским "Динамо" из-за угроз

Еще сегодня утром минское "Динамо" совершило раскатку - традиционную легкую тренировку в день матча. Наша команда с волнением ждала дебютный матч. После провального сезона обновили состав, пригласили самую перспективную белорусскую молодежь из-за океана. Конечно, аншлага на "Миснк-Арене" никто не ждал - из-за коронавируса КХЛ искусственно сдерживает посещаемость.

Континентальная хоккейная лига, по сути, открытый чемпионат России, где играют по одному представителю Беларуси, Финляндии, Латвии, Казахстана и Китая.

В сравнению с нашим "Динамо" "шуты" или "джокеры", как называют финских игроков, - более искушенная команда. 13 раз она побеждала белорусов, и только 9 матчей остались за нашими. "Зубры" рассчитывали эту статистику улучшить, как вдруг ближе к обеду прилетела новость: борт с "Йокеритом" не вылетел из Хельсинки. Еще до матча было много сообщений об угрозах финской делегации, их можно было прочесть в интернете, а когда чартер отменили, местные журналисты, ссылаясь на свои источники в команде, открыто назвали причину.

Континентальная хоккейная лига поступила согласно дисциплинарному регламенту. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 "Йокериту" засчитано техническое поражение. К слову, штраф за неявку - 3 миллиона российских рублей , возмещение убытков хозяевам и два очка в турнирную таблицу едва ли в такой ситуации радуют "Динамо". Праздник испорчен и у спортсменов, и у болельщиков. И все благодаря деструктивным силам.

Дмитрий Чернышенко, зампредседателя правительства России:

"Нужно понимать, что Континентальная хоккейная лига - это все-таки международная лига, коммерческая, со штаб-квартирой в Москве. И, конечно, Правительство Российской Федерации не оказывает никакого влияния на нее, они действуют в рамках правового поля России, которое регулятор Минспорта делает. Регламент, который есть в международной лиге, говорит о том, что если принимающая сторона готова принимать команду, а та, которая приезжает на домашний матч, не может по каким-то причинам приехать, если эта причина неуважительная, то тогда записывается техническое поражение. Но опять же, КХЛ должна сама принимать такие решения".



Ценности стабильного развития всего мира зависят от каждого из нас

Олег Матыцин, министр спорта России:

"Россия остается приверженцем принципа, что спорт вне политики, но сегодня мы понимаем, что это сделать очень сложно. Я считаю, что спорт должен формировать мнение политиков о том, что ценности олимпизма, ценности гуманизма и ценности стабильного развития всего мира зависят от каждого из нас так же, как и на любом спортивном соревновании. Только в команде мы можем обеспечить общую победу и воспитание наших детей и будущих поколений".

Давление на спортсменов и их семьи

Под лозунгами "За мирные перемены" идет давление на спортсменов и их семьи. Часто с подобным сталкиваются известные люди в нашей стране с иной гражданской позицией. Легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова рассказывает свою историю.

"Мирные" призывы?

Сконцентрироваться на своих служебных обязанностях многим сейчас очень непросто. Со всех сторон нагнетание обстановки. В довесок - прямой моральный прессинг, угрозы расправы. И, увы, случаи носят массовый характер. Продолжают сыпаться угрозы в адрес семей милиции, госслужащих, журналистов. Скрины сообщений вы можете видеть прямо сейчас - все как есть, без прикрас! А еще до президентских выборов что-то подобное на своих страничках читали даже российские звезды эстрады, которые в итоге вынуждены отменить концерты в Беларуси.

Случаи буллинга зарубежные артисты и спортсмены, конечно, переживут - выступят на других площадках, их хватает.