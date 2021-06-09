Ю. Бекмурзаев представит сборную Беларуси на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории до 81 кг

Финальный старт перед Олимпийскими играми для дзюдоистов - чемпионат мира в Будапеште. Сегодня сборную Беларуси на планетарном форуме в Венгрии представит Юнус Бекмурзаев в весовой категории до 81 кг. В 11 часов он начнет свой путь на пьедестал с предварительного раунда. Финальный блок соревновательного дня стартует в 6 вечера и будет показан в прямом эфире на нашем спортивном канале "Беларусь 5". Напомним, пока белорусская команда без медалей: Дмитрий Миньков и Вадим Шока до пьедестала не добрались.