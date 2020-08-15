Юрген Клопп - лучший в АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим наставником года в Английской премьер-лиге по итогам сезона. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Помимо немца, на награду лучшему специалисту претендовали Фрэнк Лэмпард, Брендан Роджерс и Крис Уайлдер. Напомним, под руководством Клоппа "красные" стали чемпионами страны впервые за 30 лет. Отметим, Клопп уже получил награду имени сэра Алекса Фергюсона.