Сегодня юбилей отмечает олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Антонина Кошель. Известной спортсменке - 65. Заветную награду она получила еще в десятом классе, тогда место в чемпионской сборной Советского Союза досталось ей в последний момент. Олимпиада в Мюнхене принесла золото в командном турнире. Результат, о котором в нынешних реалиях можно только мечтать. О спортивных наградах и самых ярких жизненных моментах - рассказ без прикрас из первых уст.



Рассказывает Елена Горельчик. С утра в бассейн - олимпийская чемпионка всегда должна быть в форме. После - на работу. Антонина Владимировна сегодня во главе всех ветеранов физической культуры и спорта. Энерджайзер по жизни, с таким руководителем скучать не приходится. Антонина Кошель родилась в большой и дружной семье. Правда, из пяти сестер только она еще с детства загорелась спортом. Но начинала с балета. На третьем туре третьеклассницу Тоню завалили. На смену искусству пришла спортивная гимнастика.







Шпагаты, мостики, растяжка - Антонину Кошель зачислили в спортинтернат. Попасть в сборную Советского Союза - сегодня это сродни почти подвигу. Каждая республика на тот момент мечтала, чтобы именно ее гимнастка оказалась в главной команде страны. Бороться за олимпийское золото могли не только лидеры, но и вторые, и даже третьи номера сборной. Попасть в заветную олимпийскую шестерку - уже практически означало взять медаль Игр.



Выстоять прежде всего психологически - 18-летняя Антонина Кошель, которая до последнего вечера не знала, быть ей в команде или остаться запасной, со своей задачей справилась. Она открывала упражнение на бревне и своим выступлением эмоционально повела сборную Советского Союза к золотым наградам Олимпиады в Мюнхене. Та Олимпиада для Антонины Кошель стала единственной. Спустя три года она вновь возьмет золото командного турнира на спартакиаде СССР и завершит карьеру спортсменки. Но в виде спорта останется надолго - на долгие годы в качестве тренера. Спортивная гимнастика в ее сердце поселилась навсегда.





