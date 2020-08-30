Юбилей у легенды велоспорта Натальи Цилинской

Юбилей сегодня отмечает легенда велоспорта Наталья Цилинская! 28 побед в Кубке мира, 8 титулов чемпионки планеты и бронзовая медаль Олимпийских игр в Афинах. Это, несомненно, бесценный вклад прославленной велогонщицы на треке в историю белорусского и мирового спорта! 45-летняя мама четверых детей и дальше работает на благо велоспорта, являясь председателем этой федерации. Президент Беларуси, глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил Наталью Цилинскую с днем рождения, подчеркнув: яркие победы спортсменки на велотреке ставят ее в один ряд с самыми выдающимися атлетами планеты. Глава государства пожелал Наталье, чтобы работа приносила радость, а воспитанникам покорялись пьедесталы самых престижных турниров, возвращая Беларусь на лидерские позиции в мировом велоспорте.