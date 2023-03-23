Юлия Апанасович - бронзовый призер чемпионата мира по боксу! То, что белоруска поднимется на пьедестал, стало понятно еще вчера, когда она шагнула в полуфинал в весовой категории до 52 килограммов. А по правилам, на третью ступень пьедестала поднимаются две спортсменки. Сегодня же Апанасович сражалась за выход в главный матч планетарного форума с представительницей Китая Ву Ю, и судьи отдали предпочтение сопернице. Таким образом, белорусская сборная завершает престижные соревнования с бронзовой наградой в копилке. Напомним, по решению Международной федерации бокса наши девушки выступали под национальным флагом.