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Юлия Апанасович вернулась на родину с бронзой чемпионата мира по боксу
"Планирую на отборочный турнир перейти в олимпийскую категорию" - Юлия Апанасович поделилась своими ближайшими целями после возвращения с чемпионата мира по боксу. Напомним, наша боксана дошла до полуфинала соревнований в весовой категории до 52 килограммов, где уступила представительнице Китая и выиграла бронзу. Юлия и весь тренерский штаб не теряют надежды и планируют начать подготовку к Олимпийским играм.
Будем работать над ошибками, потому что нам не хватает спарринг-партнеров таких. И с такими людьми тренироваться нам еще нужно. Давно не было такого результата, очень хотелось показать, что Беларусь тоже находится на высоком уровне. Я пока не в олимпийской весовой категории, но, возможно, планирую на отборочном турнире, если нас допустят, перейти в олимпийскую категорию.
Девочки молодцы! Я даже хочу сказать, что прыгнули выше крыши. Будем дальше работать, самое главное - Олимпийские игры. Задача попасть туда. У нас с 2012 года культивируется женский бокс, но еще на Олимпиаде из девочек никто не был. Наша задача - попасть туда и, как говорится, показать хороший результат.
В шаге от пьедестала мирового форума остановилась Виктория Кебикова. Всего же в Нью-Дели выступили шесть белорусок.
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