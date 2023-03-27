Юлия Апанасович вернулась на родину с бронзой чемпионата мира по боксу

Будем работать над ошибками, потому что нам не хватает спарринг-партнеров таких. И с такими людьми тренироваться нам еще нужно. Давно не было такого результата, очень хотелось показать, что Беларусь тоже находится на высоком уровне. Я пока не в олимпийской весовой категории, но, возможно, планирую на отборочном турнире, если нас допустят, перейти в олимпийскую категорию.

Юлия Апанасович, бронзовый призер чемпионата мира по боксу