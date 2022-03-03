Юлия Готовко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Нур-Султане

Белорусская теннисистка, которая входит в 200 лучших на планете, Юлия Готовко вышла в четвертьфинал турнира серии ITF в Нур-Султане, Казахстан. Наша спортсменка добилась уверенной победы над представительницей США Анастасией Нефедовой 6:1, 6:1. К слову, на местных кортах Готовко посеяна под первым номером. За выход в полуфинал она поспорит с Анастасией Захаровой из России. А в 1/2 болельщики могут увидеть белорусское дерби, но для этого, в том числе и Анне Кубаревой, необходимо в третьем раунде одолеть Линду Носкову из Чехии.