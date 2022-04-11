Юниорки Беларуси в товарищеском матче по волейболу сыграют со сверстницами из России

Последняя возможность у белорусских юниорок взять реванш за два поражения в товарищеских матчах по волейболу у сверстниц из России. В рамках программы спаррингов сегодня наши соотечественницы в третий раз сыграют с командой из страны-соседки. Игра пройдет на площадке столичного Дворца спорта, вход свободный. "Беларусь 5" будет вести прямую трансляцию, начало в 11:50.