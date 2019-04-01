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Юниорская сборная Беларуси по фристайлу - обладатель Кубка наций
Причем не только по итогам лыжной акробатики, но и в общем зачете. Сегодня в итальянском Кьеза-ин-Вальмаенко была подведена черта под розыгрышем Кубка Европы.
Наши молодые лыжные акробаты неизменно выигрывали медали на всех этапах состязаний. По итогу победительницей общего зачета стала Снежана Дребенкова, Яна Ярмошевич - вторая. Среди парней второе место досталось Макару Митрофанову, третье - у Игоря Дребенкова.
Заключительным стартом сезона для нашей команды станет юниорский чемпионат мира, который пройдет здесь же, в Италии. Состязания лыжных акробатов пройдут 4 апреля.
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