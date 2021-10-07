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Юниорская сборная Беларуси по футболу на старте отбора к ЧЕ U-19 минимально уступила Венгрии
Юниорская сборная Беларуси по футболу на старте квалификации чемпионата Европы уступила хозяевам мини-турнира - Венгрии - 1:2. Мячом в составе нашей команды отличился представитель московского "Локомотива" Кирилл Зинович. Следующий матч белорусы проведут в субботу, 9 октября, против Австрии. Также в соперниках у нашей сборной числится и Эстония, с ней играть 12 октября. Путевки в элитный раунд, матчи которого пройдут в марте 2022 года, получат по две лучшие команды из каждого квартета, а также лучшая дружина из числа занявших третьи места.
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