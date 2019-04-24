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Юниорская сборная Беларуси по хоккею сыграет против сборной России в 1/4 финала чемпионата мира
Юниорская сборная Беларуси по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Швеции, сыграет против сборной России. Пары плей-офф стали известны накануне после заключительных матчей группового этапа. Наши восточные соседи проиграли хозяевам турнира 0:3, канадцы 6:2 сильней чехов.
Поединок Беларусь - Россия пройдет в четверг, 25 апреля, на "А3-Арене" в Умео и начнется в 16:30 по минскому времени. В полуфинале сильнейший из этой пары сыграет с победителем противостояния США -Финляндия.
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