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Юниорская сборная Беларуси по легкой атлетике идет второй в медальном зачете чемпионата Европы

Юниорская сборная Беларуси по легкой атлетике идет второй в медальном зачете чемпионата Европы - три золота и бронза в активе команды. Накануне Елизавета Дорц была лучшей в толкании ядра. Результат - 17 метров 34 сантиметра.

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