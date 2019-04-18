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Юниорская сборная Беларуси стартует на чемпионате мира матчем против команды Чехии

"Беларусь 5" покажет встречу в прямом эфире. Начало в 16:20. В нашей группе также играют сборные Финляндии, Канады и Швейцарии. Путевку в четвертьфинал получат четыре лучшие команды.

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