Юниорская сборная Беларуси заняла 5 место на чемпионате мира по хоккею

Самое интересное спортивное событие недели можно озаглавить как "За ними будущее!". Самая сильная национальная команда Беларуси по хоккею прямо сейчас - это юниорская сборная! Игроки до 18 лет не подкачали на чемпионате мира в элитном дивизионе. Причем, до начала планетарного форума наших хоккеистов рассматривали как борцов за сохранение прописки. Но после двух сенсационных побед на старте с одинаковым счетом 4:3 над грозными чехами и финнами недоброжелатели стали даже опасаться белорусской команды. Наши парни продемонстрировали характер и в игре со швейцарцами. Уступая 0:3 даже смогли повести 4:3, но в итоге проиграли в овертайме из-за судейской ошибки - 4:5. И выход в четвертьфинал со второго места группы! Нас обошли только канадцы. А в первом раунде плей-офф коллектив Евгения Есаулова не смог справиться с мощными россиянами, уступив без шансов - 0:6.



Неудачный финиш не должен сильно огорчать. Команда повторила свой лучший результат в истории, заняв 5 место. А главное, что в Беларуси появилась достойная смена. Следующий сезон в элите станет для белорусов четвертым подряд. Ранее юниоры никогда не задерживались в числе лучших на столь продолжительный срок. Взрослой же команде остается пожелать вернуться в число лучших сборных мира в этом году. Планетарный форум в первом дивизионе пройдет на следующей неделе в Казахстане.



