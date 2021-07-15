3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике стартовал в Таллине
В Таллине вслед за молодежным чемпионатом Европы по легкой атлетике стартовал юниорский. В ходе утренней сессии белорусы уже успели продемонстрировать высокие результаты. В толкании ядра Илья Мисовский квалифицировался в финал со второго места - 19 метров 33 сантиметра его результат, с третьей позиции отобрался Николай Лозко, шестой - Евгений Бриги. За награды это трио будет бороться уже сегодня, решающие соревнования в этом виде начнется в 17:50. "Беларусь 5" будет вести прямую трансляцию.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все