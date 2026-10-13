Юношеская сборная Беларуси по гандболу выступит на чемпионате мира в Марокко

Спустя более чем 4,5 года политически мотивированных санкций зеленый свет получен. Первой сборной страны по гандболу, которая выступит в финальной стадии чемпионата мира, станет юношеская сборная Беларуси, составленная из девчат не старше 16 лет.

Буквально через час белорусская команда отправляется по маршруту Минск-Москва-Стамбул-Касабланка, где уже в пятницу, 16 октября, начнет борьбу за медали планетарного форума в Марокко матчем против Парагвая. Также в квартете с Беларусью сборные Гвинеи и Венгрии.

Марина Панасеня, главный тренер женской юношеской сборной Беларуси по гандболу U-16:

"Поддержка, несомненно, большая. Спасибо Федерации, Министерству за то, что поддерживают и верят в нас. Сейчас наша очередь оправдать их доверие. Победить сможем за счет нашей сыгранности, характера, того, что у нас не было международного опыта, мы не участвовали в таких турнирах - мы голодные к этому, мы хотим играть".

16 белорусских гандболисток под руководством Марины Панасени отправляются на чемпионат мира. Только победители 4-х квартетов продолжат борьбу за медали турнира.