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Юношеская сборная Беларуси по футболу минимально уступила сверстникам из Англии
На днях юношеские сборные Беларуси и Англии сошлись на поле городского стадиона в Борисове в рамках отбора на чемпионат Европы.
Съемочная группа Агентства теленовостей вживую наблюдала матч и пообщалась с тренерами обеих команд, чтобы выявить ключевые различия в системах функционирования футбола в Беларуси и Великобритании. Рассказывает Александр Воронович.
В составе юниорской сборной англичан числятся игроки из лучших клубов Премьер-лиги - "Манчестер", "Астон Вилла". Один них - Джейми Донли - уже играет у себя на родине за "Тоттенхэм" U18. Он, к слову и открыл счет в матче.
Судьбу поединка решил единственный гол
Больше счет на табло не менялся. Беларусь потерпела поражения от фаворита группы.
Уровень наших команд несопоставим в плане мастерства. Мы могли брать за счет самоотдачи, за что я очень благодарен ребятам. Я бы сказал, я ими горжусь.
Родители игроков юношеской сборной Англии приехали поддержать своих детей
На трибунах мы заметили небольшую группу англоговорящих людей. Как потом выяснилось, это родители игроков сборной Англии, которые своим путем добирались в Беларусь, чтобы посмотреть на выступление сыновей. В принципе удивляться не приходится - футбол в этой стране как отдельная религия.
У нас такая система стипендий, когда игроки покидают школу и учатся вместе с клубом. Зачастую таким путем дети погружаются в футбол в возрасте около девяти лет.
На улице в тот момент было около нуля. Но не сидится Томасу отнюдь не из-за этого. На протяжении всего матча он постоянно находился на нервах, полностью отдавая себя процессу. Да и не только он. Вот, к примеру, два человека из штаба что-то объясняют игроку академии "Челси". В это же время мужчина с бородой что-то усердно записывал. До такой степени, что увидев нашу съемочную группу, он любезно попросил ручку. Крайне интересно было наблюдать за непрекращающимся движением около скамейки англичан. Впрочем, не только на матчах они проявляют свое трудолюбие.
Футбол в Англии: тренировки не в ущерб учебе
На полный день в школе остается чуть меньше половины игроков сборной. Из-за этого у них получается играть и тренироваться только по выходным или в какие-то определенные дни. При этом 2-3 дня в неделю они тренируются и с национальной командой.
В Англии образование, по словам Кертиса, на первом месте. И даже те игроки, которые занимаются в топовых клубах, учатся там в своих школах. Так что порой приходится тренироваться и ночами. Белорусских футболистов едва ли можно назвать менее трудолюбивыми. Парни целиком и полностью отдаются футболу. Однако система подготовки функционирует немного иначе.
Меня никто не переубедит, что нужно делать институт юношеских сборных. Без этого мы не сможем на равных конкурировать с большинством сборных.
Белорусские парни признаются, что при подготовке к домашнему турниру они посетили лишь 30 % уроков, остальное время уходило на футбол. Тем не менее одного усердия мало.
Смотришь на них, как они работают с мячом, стремишься к этому. У них каждый прием с уходом, все с уходом. У нас часто на месте, поэтому хочется играть так, как они. И они не тратят зря время. А у нас, может быть, очень много мы балду пинаем, так сказать.
Юношеская сборная Беларуси сохраняет шансы на выход в элитную стадию чемпионата Европы
Сами парни во внеурочное и свободное от тренировок время занимаются анализом матчей и обзором игр профессиональных команд. Кроме футбола, признаются ребята, особо ничем не увлечены. В заключительном матче с Арменией наши одержали победу 2:0 и сохранили шансы на получение путевки в элитный раунд по рейтингу команд, занявших 3-и места.
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