Юношеская сборная Беларуси по футболу в стартовом матче раунда чемпионата Европы вничью сыграла против команды Германии

Юношеская сборная Беларуси по футболу в стартовом матче элитного раунда чемпионата Европы на выезде вничью сыграла против команды Германии - 1:1. Победители каждого квартета, а также семь лучших из восьми команд, занявших вторые места, получат путевки в финальный турнир, который пройдет в мае в Ирландии.





