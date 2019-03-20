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Юношеская сборная Беларуси по футболу в стартовом матче раунда чемпионата Европы вничью сыграла против команды Германии

Юношеская сборная Беларуси по футболу в стартовом матче элитного раунда чемпионата Европы на выезде вничью сыграла против команды Германии - 1:1. Победители каждого квартета, а также семь лучших из восьми команд, занявших вторые места, получат путевки в финальный турнир, который пройдет в мае в Ирландии.


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