Юношеская сборная Беларуси по хоккею трижды разгромила команду Узбекистана
В Раубичах завершилась серия товарищеских матчей между юношескими сборными Беларуси и Узбекистана, которые составили хоккеисты не старше 17 лет. Три спарринга прошли с целью развития двусторонних отношений между странами.
В первом и втором поединках победы одержали наши парни с одинаковым счетом - 13:0. А накануне гостям, наконец, удалось забросить и пропустить чуть меньше. Итог - 10:1.
