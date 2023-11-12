Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Юношеская сборная Беларуси по хоккею трижды разгромила команду Узбекистана

В Раубичах завершилась серия товарищеских матчей между юношескими сборными Беларуси и Узбекистана, которые составили хоккеисты не старше 17 лет. Три спарринга прошли с целью развития двусторонних отношений между странами.

В первом и втором поединках победы одержали наши парни с одинаковым счетом - 13:0. А накануне гостям, наконец, удалось забросить и пропустить чуть меньше. Итог - 10:1.

