Юношеская сборная Беларуси выиграла Кубок Президентского спортивного клуба

Наши парни сегодня на главной площадке "Чижовка-Арены" в четвертый раз в истории стали триумфаторами турнира "Кубок Президентского спортивного клуба". Команда уверенно обыграла сборную России - 4:1 и стала лучшей командой соревнований. Лучшим голкипером стал вратарь сборной Беларуси Никита Лядник, а лучшим нападающим также форвард нашей дружины Павел Гаврилович.