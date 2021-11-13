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Юношеская сборная Беларуси выиграла Кубок Президентского спортивного клуба

Наши парни сегодня на главной площадке "Чижовка-Арены" в четвертый раз в истории стали триумфаторами турнира "Кубок Президентского спортивного клуба". Команда уверенно обыграла сборную России - 4:1 и стала лучшей командой соревнований. Лучшим голкипером стал вратарь сборной Беларуси Никита Лядник, а лучшим нападающим также форвард нашей дружины Павел Гаврилович.

Бронзовые медали Кубка Президентского спортивного клуба уезжают в Казахстан, а четвертое место заняла команда МТЗ - Юниорская лига.

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