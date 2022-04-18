"Юность" и "Металлург" подошли к финальному противостоянию за Кубок Президента

Прогнозировать стало тяжелее, потому что условия у всех одинаковые.

Напряжение в играх идет до самого конца, разгромных счетов в течение сезона в нашем чемпионате не было. Это может свидетельствовать о плотности и высокой конкуренции, которые есть среди команд. Тем более, на ведущие роли вышли молодые игроки.

По сути, у нас молодые - это Суворов, Пинчук и Кузнецов. Но кто скажет, что они молодые по игре? И во многих командах Экстралиги и те парни, которые подпадают под лимит, они играют не потому, что лимит, а потому что заслужили.

Все хотят победить. И мы хотим победить. И они хотят выиграть. Отсюда, я думаю, будет и накал страстей. Будет интересно.

Если попали сюда, значит должны быть готовы удар держать. Если встал на ноги, то продолжай идти.

Наверное, будет каким-то финалом молодых игроков, соревнованием молодых игроков. Потому что клубы и "Металлург-Жлобин", и "Юность-Минск" - это клубы, которые ориентированы на своих воспитанников. Приятно, что именно 30-й сезон в Экстралиге стал таким активным и обсуждаемым. Надо поблагодарить, в том числе и клубы, потому что это их заслуга. Они сделали большой скачок в развитии болельщиков. На всю финальную серию проданы все билеты матчей в Жлобине.

Полгода сражений в регулярном чемпионате, напряженная игра в плей-офф и вот, наконец, решающая серия до четырех побед за Кубок Президента по хоккею. Девятый финал подряд и девять лет без финалов - вот с такими вводными подошли к очному противостоянию за заветный трофей минская "Юность" и жлобинский "Металлург". За событиями на льду пристально следят эксперты, болельщики и, конечно, тренерский штаб национальной сборной. Ведь в этих клубах Крэйг Вудкрофт явно найдет подпитку на ближайшие майские спарринги с россиянами. Пока финальная серия в самом разгаре. И драматичных, и упорных сценариев, как и ожидалось, хватает. Но мы уже можем подводить итоги этого соревновательного года в Экстралиге. В чемпионате выросла конкуренция, а значит, и зрительский интерес. В этом убедиласьМы сделали это вместе! Хоккейное сообщество в Беларуси долго трудилось, чтобы в Экстралиге жила интрига. Ежегодное обсуждение регламента и бесконечные поправки в устав чемпионата вылились в текущий сверхинтересный сезон.Неожиданные результаты были и в плей-офф, куда, например, "Витебск" зашел с высокого 5 места, или где "Химик" навязал борьбу действующему чемпиону, а финалист сезона 20/21 "Гомель" вылетел на стадии 1/4.Повышение уровня конкуренции в чемпионате не могло не найти отклика в сердцах зрителей. Даже самых маленьких.Вот такая романтическая история случилась во втором поединке финала Кубка Президента. Марина приехала на "Чижовка-Арену", чтобы приобрести фанатский шарфик "Юности", а получила предложение руки и сердца.Они готовы преодолевать огромные расстояния, следуя за своей любимой командой. За сезон намотаны десятки тысяч километров.Но, конечно, главное для нас - это смена поколений и будущее в хоккее. Сейчас мы следим за Шаранговичем и Колячонком в НХЛ. Из АХЛ в сильнейшую лигу мира поднимаются Протас и Сушко. Белорусская молодежь не теряется в КХЛ. Однако первый шанс проявить себя игроки получают именно дома.В битве за Кубок Президента сошлись опытная "Юность" и амбициозный "Металлург". Такого противостояния в финале в истории Экстралиги не было. Самый титулованный (10-кратный) клуб три сезона кряду никому не отдает заветный трофей."Металлург" пробился в решающую стадию впервые с 2013 года. Жлобинчане выигрывали турнир лишь однажды - ровно 10 лет назад.Свои амбиции "сталевары" не скрывают и гордо демонстрируют на груди. Кстати, не только хоккеисты следуют определенному дресс-коду.Белорусский хоккей в текущем сезоне взял концепцию "Мерча Первого". Главный тренер жлобинского "Металлурга" Дмитрий Кравченко фанатам запомнился не только отличными результатами, но и яркими ответами на пресс-конференциях. Вот так главком оценил форму 39-летнего Алексея Михнова, лучшего бомбардира чемпионата: "Шикардос!".А вот это совет болельщикам, как отметить первый финал "сталеваров" за 9 лет: "Шматочек сала достать и все к нему причитающееся!".Отдел маркетинга "Металлурга" быстро сориентировался. И вот такие эксклюзивные футболки сегодня поступили в продажу в Ледовом дворце в Жлобине перед третьим матчем серии до четырех побед.Финал - это еще и скрытая борьба двух хоккейных школ. Жлобинская и минская кузницы кадров - одни из самых успешных в стране. 9 воспитанников "столичных медведей" уже сыграли в текущем нокаут-раунде. У "сталеваров" были задействованы 11 человек.И к слову о популярности. Второй матч финала Кубка Президента установил рекорд сезона по просмотрам на видеохостинговом сайте - более 25 тысяч зрителей наблюдали игру в интернете. А вообще самой посещаемой командой плей-офф стал "Гомель", второй - "Неман", третий - "Металлург".Противостояние до четырех побед за Кубок Президента продолжится во вторник в Жлобине. Начало матча в 19:00.