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"Юность" и "Металлург" - борьба за Кубок Президента по хоккею

Битва за Кубок Президента стартовала на космических скоростях. Лучшие атакующие команды регулярного чемпионата - минская "Юность" и жлобинский "Металлург" - добрались до финала Экстралиги. И такого матча в афише никогда не было.

На прямую связь со студией выходит Кристина Камыш. Подробности в видео.

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