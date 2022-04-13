"Юность" и "Металлург" - борьба за Кубок Президента по хоккею

Битва за Кубок Президента стартовала на космических скоростях. Лучшие атакующие команды регулярного чемпионата - минская "Юность" и жлобинский "Металлург" - добрались до финала Экстралиги. И такого матча в афише никогда не было.



На прямую связь со студией выходит Кристина Камыш. Подробности в видео.