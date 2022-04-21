В борьбе за Кубок Президента по хоккею "Юность" и "Металлург" проводят 5-й матч серии до четырех побед
На "Чижовка-Арене" проходит пятый матч решающей серии Кубка Президента по хоккею между минской "Юностью" и жлобинским "Металлургом". Страсти накалены до предела! В первых двух встречах победу праздновали "столичные медведи". Затем "сталеварам" удалось вернуть интригу в противостояние до четырех побед.
Корреспондент АТН Кристина Камыш о том, как развиваются события в поединке.
Третий период завершается. Что касается болельщиков, то нужно дождаться итогового протокола, чтобы говорить о конкретных цифрах. Но, конечно, за финалом Экстралиги следят фанаты.
Так, в прошлом домашнем матче 15 апреля "Юность" установила рекорд посещаемости всего сезона - 4 тысячи 50 человек. Но сегодня количество зрителей должно быть большим. После обеда билетов не оставалось в продаже, поэтому в кассы поступили дополнительные квитки на второй ярус "Чижовка-Арены". Или другой пример: в субботу в Жлобине точно будет аншлаг. Кстати, уже шестой. Все билеты на шестой матч серии за Кубок Президента по хоккею были проданы всего за четыре часа.
Это было очень печально, когда билеты закончились, поэтому все, кто хотел взять билеты, приехали за четыре часа до открытия кассы.
Мы поддерживаем свою команду. Мы в этом году очень хотим стать чемпионом. И мы станем чемпионами!
Мой прогноз 4:3, финал здесь. Сегодня "Юность" выигрывает, мы там [в Жлобине] проигрываем, еще один матч в Минске, и Антонов поднимает кубок.
Хоккей нас очень сильно сплотил, сплотил семьи - болеют даже бабушки и дедушки. Мы верим в команду, и мы желаем этой огромной победы, потому что ребята трудятся, отдаются полностью, и хотелось бы, чтобы чемпион поменялся.
Естественно, в противостоянии "Юности" и "Металлурга" живет интрига. Вообще за последние 10 лет финальная серия продолжалась шесть матчей только три раза. Все видят интерес, непредсказуемые результаты и высокий уровень конкуренции, поэтому в кулуарах уже ходят разговоры о возможности проведения седьмого, решающего матча (если он, конечно, будет) на "Минск-Арене".
"Юность" и "Металлург" проводят один из самых ярких финалов Кубка Президента. Проходит бескомпромиссная борьба. В каждом матче счет примерно равный, игра заканчивается с минимальной разницей. Обе команды-финалиста действительно достойны чемпионского титула. В последний раз я помню такой финал в 2010 году - с такой интригой, с таким накалом, когда "Юность" играла с "Шахтером" и финальная серия дошла до семи матчей. Не исключено, что и в этом году мы увидим семь матчей. Было бы неплохо, если бы все-таки так случилось, чтобы "Юность" на седьмой матч заявила лучшую площадку в нашей стране - "Минск-Арену". Это действительно станет красивым заключительным аккордом.
Счет в матче был открыт почти в середине первого периода. Форвард "Металлурга" Виталий Пинчук отобрал шайбу на синей линии, обыграл фактически трех соперников и с неудобной руки забросил. "Юности" предстояло отыгрываться.
Мы, наверное, робко начали, поэтому будем добавлять сейчас. Обсудим все моменты в раздевалке и, думаю, совершенно другой настрой будет на следующие периоды. Цена ошибки высока, поэтому не нужно отдаляться, будем исправляться. Постараемся не доводить до нервной концовки и будем навязывать свой темп.
Во второй трети счет сравнял Возовик. Он бросил из правого круга из-под защитника низом. Вратарь Самойлов не видел момент броска и капитулировал. "Сталевары" прочувствовали, что потеряли инициативу.
После пропущенного гола, к сожалению, "Юность" перехватила инициативу и, наверное, половину второго периода имела преимущество. Сейчас немножко успокоятся ребята, будет перерыв, отдохнут и будут делать то, что от них требуется. Это плей-офф, все болеют и сердцем, и головой, все хотят выиграть, так что, я думаю, здесь все будет зависеть только от наших судей, которые будут вовремя успокаивать их.