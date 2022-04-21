В борьбе за Кубок Президента по хоккею "Юность" и "Металлург" проводят 5-й матч серии до четырех побед

"Юность" и "Металлург" проводят один из самых ярких финалов Кубка Президента. Проходит бескомпромиссная борьба. В каждом матче счет примерно равный, игра заканчивается с минимальной разницей. Обе команды-финалиста действительно достойны чемпионского титула. В последний раз я помню такой финал в 2010 году - с такой интригой, с таким накалом, когда "Юность" играла с "Шахтером" и финальная серия дошла до семи матчей. Не исключено, что и в этом году мы увидим семь матчей. Было бы неплохо, если бы все-таки так случилось, чтобы "Юность" на седьмой матч заявила лучшую площадку в нашей стране - "Минск-Арену". Это действительно станет красивым заключительным аккордом.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, экс-глава Белорусской федерации хоккея