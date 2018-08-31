ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Юность" и "Неман" сегодня стартуют в хоккейной Лиге чемпионов

Гродненцы в 19 часов начнут домашний поединок с "Кометой-Брно" из Чехии. “Юность” в 20:30 на выезде сразится с немецким "Мюнхеном". Прямая трансляция обоих матчей на "Беларусь 5".   

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все