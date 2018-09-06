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"Юность-Минск" и "Неман" сегодня продолжат выступление в хоккейной Лиге чемпионов

Два белорусских клуба сегодня продолжат выступление в хоккейной Лиге чемпионов. На льду "Чижовка-Арены" "Юность" примет шведский "Мальмё", которому уступила четыре дня назад на выезде, пока столичные на групповом этапе потерпели два поражения. А вот в активе чемпиона страны - "Немана" - одна виктория и одна осечка. В Чехии гродненцы сыграют с "Кометой Брно". В 18:50 "Беларусь 5" начнет трансляцию матчей в режиме переклички. 

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