3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Юность-Минск" оставляет у себя Кубок Президента по хоккею
"Чижовка-Арена" сегодня принимает пятый матч финального противостояния экстралиги. Хозяева льда минская "Юность" перед этой встречей вела в серии до 4-х побед со счетом 3-1. Но солигорский "Шахтер" не собирался сдалваться. Матч получился сверхнапряженнным.На "Чижовка-Арене" работает съемочная группа Агентства теленовостей и наш спортивный обозреватель Андрей Козлов (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП