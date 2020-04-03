"Юность-Минск" оставляет у себя Кубок Президента по хоккею

"Чижовка-Арена" сегодня принимает пятый матч финального противостояния экстралиги. Хозяева льда минская "Юность" перед этой встречей вела в серии до 4-х побед со счетом 3-1. Но солигорский "Шахтер" не собирался сдалваться. Матч получился сверхнапряженнным.На "Чижовка-Арене" работает съемочная группа Агентства теленовостей и наш спортивный обозреватель Андрей Козлов (видео).



