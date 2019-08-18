"Юность-Минск" против "Динамо-Молодечно". Такова афиша финала на Кубке Руслана Салея

Команда Михаила Захарова всухую одолела в полуфинале гродненский "Неман" 3:0. А представитель Беларуси в КХЛ - минское "Динамо" - слабее клуба из Молодечно 2:4. Матч за титул начнется в 17:00. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5". Поединок за бронзу "Динамо-Минск" против "Немана" стартует в 13:00.