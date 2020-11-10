"Юность" может сместить "Гомель" с первого места в Экстралиге

"Юность" может выйти на первое место в Экстралиге, если сегодня одолеет "Могилев". Правда, для этого требуется еще одно условие - лидирующий "Гомель" должен уступить дома набирающему ход еще одному фавориту розыгрыша - "Неману". Прямая трансляция из города над Сожем на "Беларусь 5" в 20:10. Матч из Минска в 19:00на "Беларусь 5. Интернет".