"Юность" не справилась с "Быками"

Провал в третьем периоде. "Юность" в ответном матче 1/8-й финала хоккейной Лиги чемпионов разгромлена в Мюнхене, 0:6. 5 шайб немецкий "Ред Булл" отправил в ворота минчан с 47-й по 56-ю минуты. По сумме двух встреч белорусы уступили 2:9.