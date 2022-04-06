"Юность" - первый финалист Кубка Президента

Провал соперника на старте встречи - ключевой фактор успеха "Юности". Столичный клуб накануне стал первым финалистом Кубка Президента. В шестом матче серии "медведи" в Гродно одолели местный "Неман" - 3:2, причем все три шайбы гости оформили уже к 12-й минуте. А уже сегодня может определиться соперник действующего чемпиона. В Солигорске встретятся "Шахтер" с "Металлургом", сейчас сталевары впереди - 3:2.



Удастся ли "горнякам" восстановить статус-кво, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 19:20.

