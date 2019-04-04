"Юность" в овертайме обыграла"Неман" - 4:3

Золотая серия чемпионата Беларуси по хоккею продолжается в Минске. Накануне вечером на "Чижовка-Арене" "Юность" в овертайме дожала "Неман". Гродненцы, к слову, в третьем периоде вели 3:1, но упустили преимущество. А на 20-ой минуте овертайма решающую шайбу за столичных оформил Станислав Лопачук - итог 4:3. В 19:20 на "Беларусь 5" начнется прямая трансляция второй игры. После команды переедут в Гродно, где матчи пройдут 7 и 8 апреля. Серия продлится до 4 побед.