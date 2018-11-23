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"Юность" в серии буллитов обыгрывает "Металлург"

"Юность" в серии буллитов обыгрывает "Металлург" - 3:2, и на девять очков опережает "Шахтера" в таблице Экстралиги А. В 24-ех матчах у команды Михаила Захарова - два поражения.

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