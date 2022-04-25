"Юность" vs "Металлург" - борьба за Кубок Президента по хоккею

Команды равные, но кому-то больше повезет, кому-то меньше. Если бы можно было, я бы отдала двум командам первое место, но сначала "Металлургу", конечно.

На самом деле давно не было такого финала, и обе команды достойны. Но болею все равно за "Юность".

Мы из Солигорска, проиграли в полуфинале "Металлургу" и поэтому решили: лучше хорошо проиграть команде, которая станет чемпионом.Хороший хоккей захотели посмотреть.

Мы думаем, что сезон классный, очень много людей, все в Жлобине только про хоккей и говорят: и взрослые, и дети. Жлобин, молодцы!

Каждая команда билась за каждый гол, за каждую атаку, и мы видим, что прогрессируют молодые, это нас очень радует. Сегодня такой праздник, который, наверное, подводит черту, и уже все насладились той борьбой. Кто победит, конечно, завоюет главный трофей и закончит красивый сезон. Но команда, которая не победит, я считаю, что она сделала большое дело для белорусского хоккея в сложнейшей спортивной борьбе. Уступили первое место, но они все равно тоже достойны золота.

Пропустили ненужный гол, в принципе, были и до этого моменты. Забивать нужно было, реализовывать свои варианты, поэтому идем на перерыв, отдохнуть, поправить в своей голове мысли и на второй период выходить. Надо понимать ответственность и стараться получать от этого удовольствие, играть, показывать свой максимум и выигрывать, конечно же, выигрывать!

Это плей-офф, еще 20 минут играть. Я думаю, это можно будет сказать: да, есть преимущество, но надо терпеть, играть. Ребята всегда стараются, выкладываются максимально.

Интрига всего хоккейного года в Беларуси близится к своему разрешению. В эти минуты на "Минск-Арене" проходит седьмой матч финальной серии Кубка Президента между столичной "Юностью" и жлобинским "Металлургом". Страсти накалены до предела, ведь счет в противостоянии до четырех побед 3:3. А это значит, что тот, кто победит сегодня, получит заветный трофей.Корреспондент АТНрасскажет, как развиваются события в матче и много ли зрителей присутствует на трибунах.Третий период завершается. Что касается болельщиков, то у нас есть конкретные цифры. Сейчас за финалом Экстралиги следят 15 022 фаната. Это почти аншлаг, новый рекорд чемпионата страны - на этот раз по посещаемости. Отметим, что на игре присутствует глава государства Александр Лукашенко.Можем утверждать, что как минимум тысяча человек здесь поддерживает "сталеваров". Жлобинский "Металлург" организовал выезд 17 автобусов с болельщиками. Кроме того 3 автобуса приехало из Лиды, Речицы и Гомеля. Мы пообщались с поклонниками хоккея.Белорусы ждали такую решающую серию без малого 12 лет. В далеком 2010 году соперники также доигрались до седьмого поединка. Это всего третий финал в истории Экстралиги, когда командам, чтобы определить сильнейшего, понадобилось максимальное количество матчей. Это еще одно подтверждение, что чемпионат выровнялся.Уже в начале первого периода жлобинский "Металлург"повел в матче. Забросил Сергей Кузнецов. Форвард отлично сыграл на подборе и прошил вратаря Леонида Фомина. Минской "Юности" необходимо было отыгрываться.Во второй трети жлобинцы развили свой успех. Сергей Кузнецов сделал дубль. И парень вышел в лидеры в списке бомбардиров плей-офф Экстралиги среди игроков до 21 года. У форварда 19 баллов стало в копилке, но о преимуществе в стане "сталеваров" не задумывались. И тренеры просили работать игроков.