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"Юность" vs "Металлург" - борьба за Кубок Президента по хоккею продолжается
Пятый матч финальной серии Кубка Президента по хоккею. В первом периоде шайбу забросил Виталий Пинчук, ответ от Дмитрия Возовика последовал в начале второй 20-минутки - 1:1. В решающей трети "сталевары" забросили на 3-й минуте - автор шайбы Артур Гаврус, но минчане благодаря точному удару Виноградова смогли восстановить паритет и уйти на овертайм.В настоящее время игра продолжается. В овертайме хоккеисты сражаются до первой забитой шайбы. Арена накалена до предела. В прямом эфире матч показывает телеканал "Беларусь 5".
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