Столичная "Юность" вышла в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов. После домашнего поражения в серии буллитов финскому клубу "Лахти Пеликанс" 2:3. Еще один претендент на путевку в нокаут-раунд "Оцеларжи Тршинец" накануне в основное время проиграл "Лозанне" в Швейцарии 3:5 и, таким образом, одного балла, добытого в битве с финнами, белорусскому клубу хватило, чтобы со второго места группы D шагнуть в 1/8 финала. Своего соперника в плей-офф хоккеисты "Юности" узнают в пятницу. Первые матчи этой стадии пройдут 12 и 13 ноября.



