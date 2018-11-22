"Юность" - жлобинский "Металлург" в 18:50 на "Беларусь 5"

Лидер чемпионата Беларуси по хоккею "Юность" на "Чижовка-Арене" принимает жлобинский "Металлург" в матче очередного тура регулярного розыгрыша. Минчане в прошлой встрече не оставили шансов действующему чемпиону "Неману", разгромив оппонента 7:1; "сталевары", к слову, в середине ноября также обыграли гродненцев, причем на выезде. А как сложится противостояние "Юность" - "Металлург", узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 18:50.