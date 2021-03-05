Юные баскетболисты из Солигорска - лучшие в области

В большой спорт из малых городов. Юные баскетболисты из Солигорска третий год подряд лучшие в Минской области. За золото на областном этапе чемпионата среди юниоров в Логойске боролись команда из Дзержинска и солигорский "Шахтер", который стал победителем первенства со счетом 35:40. Сейчас команда готовится к республиканским соревнованиям, которые состоятся уже 10 марта.

Всего в Солигорской районной детско-юношеской спортивной школе занимаются около 600 человек. Здесь развивают баскетбол, волейбол и гандбол.



