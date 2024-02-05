Юные борцы Могилевской области выиграли "Лигу храбрых". Второй год яркий и амбициозный проект Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы собирает спортсменов со всей страны, которые, несмотря на свой молодой возраст, уже всерьез занимаются этим видом спорта. Как и год назад, конкуренцию нашим составляют атлеты из Москвы. Чтобы дойти до финала, команды прошли отборочные испытания. В напряженном и динамичном финале победу одержали ребята из Могилевской области, которые были сильнее москвичей.