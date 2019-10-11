Юные спортсмены из разных уголков Беларуси продолжают бороться за победу в "Школиаде"

Быстрее, выше, сильнее. 210 юных спортсменов - это пяти- и шестиклассники - со всех уголков Беларуси продолжают бороться за победу в традиционных легкоатлетических состязаниях "Школиада". Эти ребята сначала прошли через региональные соревнования, а самые лучшие собрались на финал в Минске. К слову, участники нынешней "Школиады" - это представители 95 населенных пунктов нашей страны. Накануне ребята соперничали в беге на 60 метров и прыжках в длину, а сегодня определят лучших в метании теннисных мячиков и беге на длинные дистанции.



И уже по традиции "Школиада" проходит в особой тематической атмосфере. В этом году ребятам помогает сам Гарри Поттер и другие ученики и преподаватели Школы чародейства и волшебства "Хогвартс".



