Юрий Альберс рассказал, как из юниора вырастить олимпийского чемпиона

Безусловно, для того, чтобы быть чемпионом мира или Олимпийских игр, нужны природные данные, но и их надо развить. "Необходимы хорошие легкие, мышцы и обязательно голова на плечах, ведь к тренировочному процессу должно быть соответствующее отношение. Вышел, встал и выиграл - не работает", - сказал гость интервью.

По мнению гостренера по биатлону, в ежедневном труде должна быть осознанность. Да, в детском возрасте отказаться от всего и оставить в своей жизни только биатлон тяжело, но понимание, что это главное и большой труд, необходимо.

"Когда случается неудача, ее надо правильно пережить и разобраться в причинах, что помешало - погодные условия или другие обстоятельства. Четко сделать анализ и убрать ошибки, которые совершил ранее. Но и надеяться на то, что потренируешься, и в следующем году будешь таким, как Дарья Домрачева или Антон Смольский, не надо. Хотеть, как говорят, не вредно, но одного хотения мало. Нужно развиваться не только в этом плане, но и в учебе, например, потому что человек должен быть грамотным во всем", - уверен Юрий Альберс.