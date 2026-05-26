Юрий Каминский возглавил женскую сборную Беларуси по биатлону

Женскую сборную Беларуси по биатлону возглавил один из самых авторитетных и титулованных российских тренеров Юрий Каминский.

26 мая во время тренировочного занятия нашей команды на олимпийской базе в Раубичах он дал эксклюзивное интервью телеканалу "Первый информационный".

Для него подобный вектор в карьере - приятный и непростой вызов. Как признался Каминский, женский биатлон Беларуси в XXI веке - один из лучших в мире. А наша материально-техническая база удовлетворяет все его тренерские амбиции.

Юрий Каминский, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

"Я в принципе давно собирался закончить с работой в российской лыжной команде. Хочется немножко поработать в другой системе. Беларусь славится своими биатлонными достижениями, если брать последние, наверное, лет 15-20. Я достаточно внимательно слежу. Наверное, даже побольше будут, чем у российской команды".