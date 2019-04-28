Юрий Файков, возможно, возглавит солигорский "Шахтер"

Об этом сообщает официальный сайт Белорусской федерации хоккея. Руководство клуба осталось неудовлетворенным результатом сезона. Напомним, "горняки", которыми руководил Дмитрий Шульга, взяли бронзу в чемпионате. Конкретика появится после 30 апреля, когда истекут сроки действия всех контрактов. Также Дмитрий Кравченко прекратит работу с молодежной сборной Беларуси по хоккею. По информации hockey.by, с нынешним тренером молодежки ведет переговоры его бывшая команда "Динамо-Молодечно".



