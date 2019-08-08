Юрий Файков: Задачи на сезон - победа и в Экстралиге, и в Кубке Руслана Салея

Задачи на сезон - победа и в Экстралиге, и в Кубке Руслана Салея. Об этом заявил главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Файков. Накануне "горняки" минимально обыграли "Лиду" 1:0. Шайба на счету Артура Буйницкого. "Кроты" остаются единственной командой, которая на групповом этапе Кубка Руслана Салея еще не теряла очков. Главный матч на групповом этапе Кубка Салея у "Шахтера" состоится в понедельник. В Солигорск приедет "Динамо-Молодечно". Команды оспорят путевку в полуфинал.