Юрий Голуб и его гайд Дмитрий Будилович взяли серебро в лыжном спринте

Юрий Голуб и его гайд Дмитрий Будилович продолжают коллекционировать медали чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев. Вслед за двумя золотыми наградами в биатлоне и лыжных гонках белорусы взяли серебро в лыжном спринте. Напомним, Голуб выступает в категории среди слабовидящих спортсменов. Чемпионат мира продлится до 24 февраля.