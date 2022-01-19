Юрий Кендыш покидает ФК "Шахтер"

Один из ведущих игроков солигорского "Шахтера" Юрий Кендыш покидает клуб, о чем сообщает официальный сайт "горняков". Отмечается, что срок действия контракта прекращен по соглашению сторон. За два года в Солигорске Кендыш дважды брал титул чемпиона страны, выигрывал Суперкубок Беларуси и был капитаном клуба.