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Юрий Кендыш покидает ФК "Шахтер"

Один из ведущих игроков солигорского "Шахтера" Юрий Кендыш покидает клуб, о чем сообщает официальный сайт "горняков". Отмечается, что срок действия контракта прекращен по соглашению сторон. За два года в Солигорске Кендыш дважды брал титул чемпиона страны, выигрывал Суперкубок Беларуси и был капитаном клуба.

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