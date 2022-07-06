Юрий Пунтус стал главным тренером рогачевского футбольного клуба "Макслайн"

Юрий Пунтус, сумевший вывести на прошлой неделе любительскую команду "Колос" в следующий раунд Кубка регионов УЕФА, назначен главным тренером рогачевского "Макслайна". Клуб выступает в Первой лиге и на данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице. Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью продления при выполнении поставленных задач, сообщает пресс-служба команды. Последним местом работы Пунтуса было жодинское "Торпедо", которое он возглавлял с 2019 по 2021 год.