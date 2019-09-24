Юрий Пунтус возглавил жодинское "Торпедо"

Спустя две недели после увольнения Вадима Скрипченко жодинское "Торпедо" объявило о назначении нового главного тренера. Команду принял известный белорусский специалист Юрий Пунтус. До этого он руководил "Белшиной", которая после 19 туров делит первое место Первой лиги со "Смолевичами". Дебют Пунтуса в новой команде состоится в воскресенье. "Торпедо" примет "Гомель".